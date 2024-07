͡

O jaki świetny projekt, ciekawe na jak długo, bo potem wprowadzą to https://wykop.pl/link/7497847/nowy-pomysl-z-brukseli-rejestr-majatku-europejczykow no i zdaje się wprowadzono przepis, przez który każdy kto sprzeda kilka rzeczy na allegro już będzie podejrzany. Co prawda z automatu na konto nie zajrzą (jeśli ustawa przejdzie), ale połowa Polski będzie się kwalifikowała do kontroli i będzie trzeba przekazać spis majątku do centralnej bazy. Hurra! (