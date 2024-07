Uwagi zgłaszane w ramach uzgodnień mieszczą się w niemal każdej kategorii wagowej. Może doprowadzić do niewspółmiernego wzrostu cen. UOKiK obawia się nieprzejrzystych ofert. Może on doprowadzić do wykorzystywania państwowych dopłat do kredytów przez beneficjentów, których stać na kredyt.