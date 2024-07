Nowy projekt kredytu 0% ... nie popierasz? Co możesz zrobić? - Zgłosić swoje uwagi i wątpliwości do do Rzecznika Praw Obywatelskich ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Czym zajmuje się RPO?

Stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela, w tym realizacji zasady równego traktowania. Bada, czy na skutek działania lub zaniechania organów władzy publicznej nie nastąpiło naruszenie prawa, zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej oraz czy nie doszło do aktów dyskryminacji.

Jak zgłosić się do Rzecznika Praw Obywatelskich?

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/zlozenie-wniosku-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Każdy kto uważa że projekt prowadzi do dyskryminacji i niesprawiedliwości społecznej może złożyć wniosek/skargę aby zbadali sprawę czy na formularzu na powyższej stronie lub na biurorzecznika@brpo.gov.pl

Jeżeli nie masz zamiaru wysłać ale nie popierasz tego kredytu zostaw plusa dla zasięgów ;)