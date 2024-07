Przecież ten deweloper to jedna wielka kpina. Gdzie się da, to piszę o nich złe opinie. (Sam miałem opóźnienie pół roku tylko bo to był pierwszy budynek z 8). Aktualnie ostatni budynek opóźniony o dwa lata. Zawsze ta sama śpiewka - Wojna na ukrainie i covid.



Aktualnie zostali z tego co wiem wykupieni przez kogoś innego i budowy trochę ruszyły. Ale ogólnie to omijać szerokim łukiem. W samej Redzie mają zaczętych kilka Pokaż całość