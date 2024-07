To porównanie jest tak do dupy że gorzej się nie da tego zrobić. Porównywanie ceny jednego loda do kartonu z 6 sztukami to bezsens. 2.70 w niemieckim sklepie kosztuje jedna sztuka która ma 120ml. W 6 paku są mniejsze bo mają 100ml i kosztują 4.99.



Więc jak już porównywać to raczej powinno się cenę za sztukę do ceny za sztukę ale wtedy nie było by powodu żeby pisać głupi artykuł.