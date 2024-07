Przypomniało mi się OLT Express, kupiłem bilet do Wrocławia i kilkanaście dni później przewoźnik padł.

Na infolinii usłyszałem "tak tak, oczywiście, dostanie pan zwrot pieniędzy". Do dziś ich nie zobaczyłem, gdybym był wtedy mądrzejszy to może bym skorzystał z procedury odzysku z karty kredytowej.