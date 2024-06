Coś ten obrazek nie bardzo..

Pani ma telefon. MA TELEFON!! Znaczy nie jest byle kim. Chociaż sam aparat nie pasuje do lat 80-tych. Pali Caro, lepsze szlugi, na bogato :)

Pije Baltic Vodka, o ile wiem paskudny zajzajer.

Te ilości to tylko to co jest (czasami) dostępne w sklepach za ceny urzędowe. Kto chce wiecej kupi bez trudu różnymi innymi kanałami, tyle że drożej.Wbrew pozorom nikt z głodu nie umarł