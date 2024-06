Zmniejszyła się powierzchnia bo zwiększyła się cena za m2



To chyba oczywiste, że jak ogół społeczeństwa stać na mniej metrów to mieszkania muszą mieć mniej metrów.



Gdyby mieszkania były tańsze to ludzi stać by było na kupno większego mieszkania w tej samej cenie.



Jakby stać mnie było na 100 metrowy apartament to pewnie kupiłbym sobie takie mieszkanie jakie potrzebuję a nie takie na jakie mnie stać.