Ostatnio na necie krąży filmik jak typ się z żoną nap. a dokładniej to jej lutuje w ryj a potem ją dusi ktoś to nagrywa. Fala oburzenia dlaczego ten nagrywający nie reaguje? A po co ma reagować i się wmieszać żeby potem być oskarżonym o napaść bo przecież pobita nie będzie zeznawać przeciwko swojemu misiowi. A jak będzie więcej takich akcji tutaj, to ludzie kompletnie przestaną się przejmować innymi jak w chinach.