No przeciez macie dokladnie to czego chcieliscie, jak kilka lat temu uber wchodzil, a cierpy protestowali ze beda jezdzil pakistance bez praw jazdy, znajmosci przepisow, licencji i przestezegania prawa, to pialiscie ze bardzo dobrze, ze #!$%@? zlotowy w wypierdzianych passatach, ze kazdy debil ma mapy google i moze wozic ludzi iksde XD beka z cierpow, no to macie co chcieliscie