Jeżeli nie umiesz pływać NIGDY nie wchodź do wody bardziej niż do pasa.



W cale tak nie jest że do wody możesz wejść na tyle byle by głowa wystawała. Dno jest grząskie bądź muliste. Twoje nogi nie mają podpory a w wodzie występują prądy i twoje ciało w wodzie nie stoi tak stabilnie jak na powierzchni.



Jest to bardzo częste zjawisko że ktoś kto nie umiał pływać uznaje że może wejść do Pokaż całość