Przecież PiS zostawił budżet w doskonałym stanie.

Budżet to nie są pieniądze. Budżet to jest plan wydatków i przychodów. I można go zaplanować dobrze albo źle (np wpisać zbyt mało na wydatki albo zbyt dużo na przychody). I jakby nie patrzeć to plan ten, mimo że uchwalony po wyborach, został sporządzony przed wyborami przez 2 rządy wstecz.