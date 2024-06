Zanim trole zaczną szczekać to przypomne, że antymidas wprowadził 800 plus, podwyżki dla budżetówki, podwyżkę minimalnej i ponad 3 miliardy na onko...PARDON, media publiczne.

Gdyby budżet był w złym stanie to by tego nie robił, prawda? Po prostu by obiecał jak benzynę po 5,19 i że będzie lepiej w każdym polskim domu.

Dziękujemy POPIS.