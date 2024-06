Trzeba przy tym zaznaczyć, że w Kolonii, podobnie jak w kilku innych dużych miastach w tym w Berlinie, Zieloni cieszą się ciągle największym poparciem.



Mają dokładnie to, za czym głosują.



No i bony w ramach równości oczywiście tylko dla kobiet i zaproponowane przez samych Zielonych.



To jak zaproszenie do stworzenia mafii taxówkarskiej w celu straszenia kobiet żeby wydawali jeszcze więcej bonów.