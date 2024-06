A teraz zastopujcie w momencie trafienia. Całe wnętrze wypełniło się na chwilę ogniem. I dlatego Rosjanie nie jadą w środku BWP, lecz na dachu

Co więcej to desant w środku ma za plecami główny zbiornik paliwa (zbiornik rozdziela oba rzędzy siedzących żołnierzy - mają go za plecami), a drzwi dla desantu też pełnią funkcję zbiorników. BWP jest bardzo słabo opanerzony i dlatego tak często wybuchają w wielkiej kuli ognia. Koszmar