No i? Prawo jest prawo. To powiecie "no ale może powinno być takie prawo, że jakiś minister daje specjalne zezwolenie/zwolnienie gdy tak uzna". No i odpowiedzcie sobie na pytanie, czy dalibyście takie prawo jakiemuś ministrowi z pisu ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )