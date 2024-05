Już kiedyś był Europejski kredyt mieszkaniowy zwany KREDYTEM FRNAKOWYM. Wydymano na tym całe pokolenie i przy okazji napompowano bańke nieruchomościową xD

Ten kraj to mem. Wielcy kapitaliści co bez dotacji Państwa nie umio w biznesy.



My napompujemy ańke nieruchomości a ty sobie możesz podjąć decyzję, czy chcesz daćsięsfrajerzyć i kupić 2x za drogie, czy nie.



Przy okazji jest nadpodaż mieszkań na wynajem więc SZCZERBA chce zapewnić POMOC NAJEMCOM i im pomóć wynająć Pokaż całość