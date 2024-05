Brzmi trochę jak próba wybielenia Maka.

Ogólnie jak dobrze pamiętam ten dokument to jak on zamawiał zestaw i mu zaproponowali powiększenie to go brał (takie przyjął zasady). Celem było pokazanie, że jeśli będziesz głównie jadał w takich miejscach to Twoje zdrowie się pogorszy - to nawet bez tego eksperymentu chyba ludzie już teraz są świadomi tego.



Oczywiście jeśli by zamawiał tylko tyle ile ma zapotrzebowanie kcal to pewnie by nie przytył, ale Pokaż całość