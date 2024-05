To nieprawda że nie masz pracy, nie masz gdzie mieszkać, ceny wszystkiego najwyższe odkąd pamiętasz, brud i smród na zdewastowanych ulicach, bezdomni narkomani w namiotach, przestępczość gigantyczna a policji nie widać bo "zdefundowaliśmy". Masz urojenia. Wszystko jest cudownie i na dobrej drodze żeby było jeszcze lepiej. Dowody? Oto one: dane i statystyki. Do widzenia.