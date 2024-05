za pisu rozwinęliśmy wojsko

zlikwidowaliśmy luki vatowskie

chyba zwiększył się kontyngent żołnierzy usa w Polsce

głównie to rozwinęli wykorzystywanie wojska do własnych celów XD - https://fakty.tvn24.pl/fakty-po-poludniu/pis-wykorzystywalo-wojsko-do-wlasnej-kampanii-byc-moze-ta-miarka-sie-przelala-st7384901 nah, tylko zmiana sposobu liczenia - https://wyborcza.biz/biznes/7,147582,26841944,luka-vat-nagle-spadla-triumf-pis-nie-pokazujemy-piec-grzechow.html (wpakuj link do archive.is/archive.today, jak chcesz ominąć paywall)to raczej kwestia tego, że USA chciało; PiS tu nie miał nic do rzeczy