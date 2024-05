W sumie to jest jakoś odwrotnie, bo to te duże stacje z dużym sklepem, ze spożywką i alkoholem zazwyczaj mają wysokie ceny paliw.

A na małych stacjach gdzie ON i 95 i nic wiecej, tam jakoś paliwo tańsze.

Małe stacje mogą konkurować tylko ceną paliw.

Duże konkurują resztą oferty i cena paliwa jest drugorzędna.