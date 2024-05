rzadko kiedy wchodzę na główną, ale kiedy to robię to tracę wiarę w przyszłość tego kraju, chłop trzy lata temu przeszedł do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej na stanowisko głównego specjalisty ds komunikacji, potem został dyrektorem w "Pracodawcy RP" ale konfedepis musi się zesrać że to dziennikarz tefałen, kto by zwracał uwagę na taki detal jak fakty.

podpowiem że ukończył podstawówkę, więc można w przyszłości jeszcze dorzucić "dziennikarz tvn po podstawówce"