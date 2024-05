Jakis czas temu:

"nakretki to jest zupelnie inny plastik niz butelki i podlega innemu procesowi odzyskiwania."



I dlatego te wszystkie zbiorki nakretek na wozki dla niepelnosprawnych itp.Zeby nie trza bylo segregowac bo ludzie to sami zrobia.



Teraz:

"Przyczepmy nakretki do butelek"



Jak ktos mi powie ze nagle zmienila sie technologia produkcji i teraz to juz ten sam plastik to nazwe go debilem.



Chyba ze poda dane ze rzeczywiscie tak jest. Ze rzeczywiscie Pokaż całość