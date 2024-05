Jak pracowalem na mordorze to z bemowa dzien w dzien furą przez s8, jak bylo git to bylem w stanie na konstruktorska dojechac w 45-50 minut, w waka je okolo 25-30min, zmiana pogody 1-1,5h, wypadek 2h i to w jedną stronę, dlatego dla mnie robienie centrum biznesowego w jednym miejscu to #!$%@?, w kazdej dziwlnocy powinny byc takie lokacje z biurami to ruch by sie zdecydowanie rozlozyl lepiej