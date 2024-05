Za jakiś czas rozwinie się sieć usług polegających na zamawianiu z Aliexpress do kraju, gdzie nie ma szurniętych polityków (od "wściekle tanie") i przesyłaniu do Polskiego klienta - np. zamawianie z Aliexpress przez Czechy. Polska to jednak stan umysłu - kiedy wszyscy myśleli, że komuna upadła i Bareja nie miałby nic do roboty, to ilość absurdalnych dopłat, podatków, obostrzeń, bije kosmiczne rekordy.