Główny czynnik wzrostu polskiego PKB to konsumpcja wiec jakie inwestycje? Inwestycja i rozwój przez osiem ostatnich lat to interwencja na rynku konsumenckim w formie gigantycznych miliardów wprost na socjal który cały leci na konsumpcję.

Kto by pomyślał że inflacja w PL będzie najwyższa w Europie xD Jak ktoś rzuci wyjresami COVIDowymi to proszcze wrócić do tablicy i zobaczyć kiedy inflacja w PL ruszyła do góry a kiedy w pozostałych krajach xd