Jako, że pracuję przy modernizacjach kotłów energetycznych pomyślałem, że część z was może zaciekawić jak wygląda kocioł od środka. Jest to konwencjonalny kocioł z lat 50-tych zbudowany przez firmę RAFAKO (nie wiem jak to możliwe że firma jeszcze istnieje) który podlega modernizacji - przystosowanie do innego paliwa. Budowa znajduje się po za granicami Polski (proszę nie krytykować za jakość rusztowań).