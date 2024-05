Sama mechanika podatków sugerowana przez UE jest absurdalna. Proponuje się podatki za samochody spalinowe, jednocześnie stosując dopłaty do samochodów elektrycznych. Czyli jak to wygląda naprawdę? Proponuje się zabierać pieniądze biednym, po to by dać bogatym jeszcze więcej pieniędzy a biednych zepchnąć już do totalnego ubóstwa, bo przecież bez samochodu nie tylko w Polsce ale też i w innych krajach ludzie po prostu stracą pracę. Czyli pompujmy elity ale jednocześnie torpedujmy filary społeczeństw Pokaż całość