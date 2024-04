Zamysł filmu i przypomnienie starej legendy o istnieniu wśród ludzi skrytej populacji Repilian sprawia, że warto obejrzeć They Live, ale sama realizacja zwłaszcza końcówki filmu przypomina już drugorzędne filmy kina akcji. Ale ogólnie klasyka filmowa tej tematyki w reżyserii Carpentera :) Korzystając z tematu... to jest książka opisująca gadzią rasę między ludźmi - Największy Sekret, David Icke. Jeśli ktoś chce się rozerwać i lubi zakręcone tematy spiskowe to może sięgnąć, tylko na Pokaż całość