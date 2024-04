MultiKulti nie sprawdziło się w USA i nie sprawdzi się w UE. Swój ciągnie do swego. Biały do białego, czarny do czarnego.



Tylko segregacja geograficzna ma sens.



Czarna migracja w UE nie jest korzystna dla gospodarki. Zauważcie, że gemańce nie chcą nawet relokować Chińczyków czy Indonezyjczykow, a czarnych i arabów. Przypadek?