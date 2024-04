Ona co prawda mówi, że nie wie, czy rosja dojdzie do Polski, czy nie, ale te terytoria, które są już "ich" (czyli wschodnia część okupowanej Ukrainy), potrzebują takich "bohaterów" jak Muravyow, który powiesił publicznie 128 ludzi. Jednym zdaniem, namawia do ludobójstwa. rosja to już nie Azja, teraz to Azjaci mogą mówić na najbardziej zacofane i spatologizowane tereny, że to rosja.