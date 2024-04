Pokaż całość

Wf w szkołach to jeden wielki chlew który wygląda dobrze na papierze. Widzicie zaj@biście iść latać za piłką a potem do matmy i fizy przecież każdy tak robi że najpierw na siłkę a potem bez przebrania higieny żarcia od razu do biura z 10 min przerwy pomiędzy jednymi a drugimi zajęciami.Dzieci powinny mieć wybór regularnego chodzenia na wf w ramach szkoły albo w swoim zakresie 2x w tygodniu