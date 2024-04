Nie rozumiem co w tym zaskakującego? Jakaś dzielnica muzułmańska i tyle. Dzielnica obok będzie wyglądać zupełnie inaczej.

Jak byłem w NY to była dzielnica ortodoksyjnych żydów, w której czas się zatrzymał sto lat temu, a klika stacji dalej meksykańska, chińska i inne egzotyczne. W życiu nie dałbym się nabrać na film pokazujący fragment jakieś etnicznej dzielnicy i sugerujący, że tak wygląda całe miasto. Coś takiego łykają Ci co nigdzie nie byli.