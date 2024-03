I teraz wszystkim tym profesurom co to na grób swojego psa przysięgali, że weganizm jest debeściak, powinno się tytuły poodbireać i zakazać publikacji do śmierci.



Zaraz by się fałszywa niusy pokończyły. Kluczem jest osobista odpowiedzialność za firmowanie bzdur własnym nazwiskiem i tytułem.