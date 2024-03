Ludzie! to zadziała odwrotnie! Taki fliper będzie miał tmotywację aby mieszkanie trzymać caly rok (w końcu cena też urośnie bo tak każdy fliper myśli i poki co ma rację). Mieszkania będą puste dłużej się kisić u flipera więc ich dospność tylko spadnie (przez to skoczą ceny wynajmu, a to tez pośrednio wplywa na oplacalnosc inwestowania w mieszkania) W tym czasie fliper wrzuci z ceną 10% wyższą niż celował (jak sprzeda to wygryw) Pokaż całość