Modlin najgorsze lotnisko jakie tylko kiedy kolwiek leciałem... ochrona, która nie ma kultury, najlepsze to jest to, że w nocy o 24 wyprowadzają cię na dwór jak się samolot opóźni bo idą już do domu, co jawnie o tym mówią, a ty se czekaj na samolot na dworze pod wiatą :O