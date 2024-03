W tym kraju wszyscy maja prze..ujane - wiec rownamy KRUS do ZUS i moge isc z nimi protestowac... teraz to tak nie ladnie gdy ja pracuje by im doplacac do skladek.... a oni strajkuja. Rolnik to dzisiaj taki sam przedsiebiorca jak i kazdy inny... z tym, ze mozeo na ma do czynienia czasami z krowami i stad te swiete krowy.