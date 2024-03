Pytanie skad w krakowskim przedszkolu dzieci mowiace w takich jezykach a nie mowiace po np. polsku, angielsku, czy portugalsku? Co kurde, ktos porywa dzieci z afrykanskich wiosek i wyrzuca w Krakowie?



No i przede wszystkim jak by to mialo wygladac? Ze wszystkie konwersacje miedzy przedszkolanka a dzieckiem mialyby przejsc przez tlumacza? To to musi byc jakies patologiczne przedszkole w ktorym wiekszosc komunikacji odbywa sie przy pomocy paska albo kabla.