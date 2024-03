Jakim trzeba być palantem, żeby z tragedii dziecka, które będzie już oszpecone do końca życia, robić sobie taką bekę?? Błąd rodziców jest ewidentny - dziecko nie może sobie swobodnie biegać w takich miejscach. Ale spróbujcie buce jedne, wyobrazić sobie sytuację, że to Wasze dziecko, na skutek fatalnego błędu ulega takiemu wypadkowi. Byłoby Wam miło, gdybyście czytali takie wysrywy umysłowe, które tu żeście popisali??? Co za banda umysłowych ameb!