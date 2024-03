Czy ja wiem czy krytykuje. Podaje tylko różnice między UoP a B2B ostatecznie to człowiek decyduje co w danej chwili bardziej mu się opłaca. Ogólnie to od lat obowiązuje zasada:

Jesteś młody i pełen energii to wybierasz B2B a z wiekiem jak już zdrowie i siła nie ta to rozglądasz się za UoP ¯_(ツ)_/¯