Obowiązkowa służba wojskowa to na prawdę niewolnictwo, pobyt jak w więzieniu i to o zaostrzonym rygorze a w dodatku zupełnie za niewinność( no chyba że jest to kara za bycie mężczyzną i za kategorię A). Jak takie warunki mają budzić pozytywny obraz tzw. obowiązku wobec ojczyzny, skoro człowiek zupełnie za nic zostaje pozbawiony nawet prawa do strachu.