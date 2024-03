No tak, to wygląda podobnie jak u nas, ale za to za połowę średniej pensji nie masz zdolności nawet na 45 metrów u dewelopera.

A w USA zbudujesz za to całkiem niezły dom, weźmiesz auto w wynajem czy kredyt i będzie "jako tako".

Tylko tam musisz liczyć ubezpieczenia zdrowotne i inne pierdoły, bo bez tego zdechniesz na ulicy.