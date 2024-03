Kiedyś czytałem artykuł o problemie mylenia pedałów i jedną z podejrzewanych przyczyn było częstsze popełnianie przez kobiety błędu polegającego na byciu przekonanym że to co robią jest prawidłowe tylko świat dookoła nie działa z jakiegoś powodu prawidłowo. Przez to w sytuacji gdy pomylą pedały zamiast puścić nogę (i przyznać się prze sobą do pomyłki) wciskają mocniej ten "drugi hamulec" bo pewnie samochód się zepsuł czy coś tego typu. Artykułu nie mogę teraz Pokaż całość