Oglądałem jeden, chyba pierwszy, odcinek i żeby to było uczciwe, to brakowało w nim w zasadzie tylko jednej informacji - jak to możliwe, że tacy młodzi ludzie weszli we flipping, skąd mają kasę itd.



Ale akurat tak się złożyło, że któreś z nich było znajomym znajomego znajomego - i po szybkim rozpuszczeniu wici wyszło, że to nie geniusze biznesu tylko oboje z dzianych rodzin.



Wiem też, że oglądający mieszkania byli znajomymi tej Pokaż całość