Nie wiem, o co chodzi, po chwili googlowania wychodzi ze te strefy to nie obszary miasta a konkretne lokale. Czy przypadkiem to nie jest norma, że istnieją lokale tylko dla dorosłych, atrakcje od pewnego roku życia czy seanse filmowe z ograniczeniem wiekowym? Przecież to jest to samo tylko ze pod inna nazwa. Nawet prawnie to łatwo załatwić, np. niech restauracja serwuje lampkę wina do każdego posiłku i wtedy może stwierdzić ze nie Pokaż całość