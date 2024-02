Wszyscy się jaracie, a najpewniej, jest to stanowisko stworzone, dla kogoś, dla kogo będzie to tylko dodatkowe źródło zarobku, albo do kręcenia wałków na boku, bo może i tak już tę pracę wykonuje i korzysta z państwowego wyposażenia do prywaty, oprócz statutowych obowiązków.

Ja nie mówię, że to chwalebne, czy etyczne, ja tylko tłumacze jak powstają takie kuriozalne, i pozornie skrajnie nieatrakcyjne oferty. Ot, polskie piekiełko...