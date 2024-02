Specjalista Woronowicz gów... wie, specjalistą to jest moja teściowa co w sklepiku w patologicznej dzielnicy pracuje. Opowiadała że jak w pewnym momencie PiS mocno podniósł ceny małpek, to sprzedaż drastycznie spadła, na miesiąc. Po miesiącu każdy żul co zbierał puszki pogodził się z nową ceną i sprzedaż wróciła do normy.