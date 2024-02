ja nie robię żadnego recyklingu, wszystko pakuję do jednego worka i wyrzucam; plastik, papier, odpadki, etc.

Czy jakbym robił recykling to mniej bym płacił za śmieci? Nie.

Tak więc po co mam to robić?



Ktoś kto zbiera te śmieci nie robi tego z dobroci serca, bo to są firmy prywatne - żadne "państwowe" firmy nie zabierają śmieci.