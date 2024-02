Sam pracuje w niemieckiej firmie, która oddelegowała część swojej pracy do Polski. Byliśmy ostatnio w "odwiedzinach" u naszych mocodawców i co prawda zarabiają tyle samo co my na takich samych stanowiskach, tyle że w euro. Druga sprawa to to, że u nich praktycznie pusty biurowiec stoi, po 10 osób na pietro, gdzie my kombinujemy jak tu boksy poustawiać żeby się parę osób więcej zmieściło.