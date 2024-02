Młodzi ludzie sobie nie radzą z presją, na ekranach widzą bogatych i uśmiechniętych rówieśników, gdy zdadzą sobie sprawę jak długo trzeba się dorabiać tracą motywację. Do tego dochodzi rozchwianie tożsamości, dorośli pozwalają im o sobie decydować ale one za mało przeżyły by wykazać się mądrością i popełniają frustrujące błędy. Namawiają ich żeby przepracowali problemy u psychologa a z tego najczęściej wychodzi zupełna sieczka osobowości i już żadne nie wie po takich wizytach Pokaż całość